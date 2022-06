Pequeno, pequenino, pequeníssimo: como criar um Microloft

Se há uma palavra que não sai da cabeça de muitos de nós, é sem dúvida a palavra loft. Está muito em voga e tem sido uma grande alternativa de habitação, por ser mais barata e espaçosa comparativamente a uma habitação tradicional.

Mas afinal o que é um loft?

O conceito loft surgiu no período dos anos 50 em Manhattan, de forma a responder as necessidades da vida atual e às características da arquitetura contemporânea. Os lofts são caraterizados por um espaço aberto, no qual é explorado de acordo com a criatividade e necessidades de cada um. Existe uma grande multifuncionalidade e versatilidade nos lofts. Estes espaços são bastante procurados por estudantes, por pessoas que vivem sozinhas ou ainda por casais novos.

E onde é que se podem encontrar lofts?

Os lofts são muitas das vezes lojas, fábricas, armazéns, celeiros ou ainda sótãos. São excelentes alternativas para ter a sua casa, de forma low cost e bem personalizada ao estilo urbano. Dependente do que tiver disponível e do valor que dispõe, pode encontrar lofts mais pequenos, mas não é por isso, que deve desistir da ideia, pois consegue ter um excelente aproveitamento do mesmo… Se está numa indecisão para um futuro projeto, então veja como o pode criar, antes de desistir da ideia… Trouxemos fantástica sugestões que podem tornar o seu presente ou futuro Microloft num verdadeiro óasis.

Curioso? Então venha daí e deslumbra-se…