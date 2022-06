A habitação perfeita para uma família de várias gerações

As janelas grandes da casa permitiram explorar o potencial de luz. Para os quartos foi criado um conceito de cores que deu bastante vida à casa. A cada quarto foi atribuída uma cor temática, escolhida de acordo com as tonalidades que espreitavam pelas janelas. Assim, da janela viam-se jardim, no quarto verde, No quarto azul foi a presença do céu na janela que inspirou a escolha. Já a suite rosa deixou-se inspirar por um edifício antigo rosa que fazia parte da vista. Um conceito criativo e unificador do espaço.

Esta imagem mostra um pormenor do quarto azul, e de como a cor escolhida foi usada na decoração do quarto e criação de um ambiente especial. Desde o padrão da cortina ao cadeirão, por todo o espaço a profusão da cor é evidente.