Uma casa de campo incrível

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma habitação que não vai esquecer. A casa foi recentemente restaurada e remodelada para receber a família aos fins de semana e nas férias. Também os cavalos, habitam esta moradia. Os donos são praticantes de Dressage sendo que até entram em competições.

Este casa de campo ampla, de arquitetura tradicional está localizada em Santo Estêvão, nas margens do Rio Tejo, em Portugal. O projecto de restauro teve a autoria do gabinete SAARANHA&VASCONCELOS, designers de interiores com sede em Lisboa.

No interior a casa tem agora um look clássico, ligado ao campo e inspirado num estilo equestre.Todos os materiais escolhidos são Portugueses e seguem a traça da arquitetura tradicional. O estúdio SA&V fez a decoração e acompanhamento de detalhes da obra, tendo sempre presente a vivência desta casa e o facto de aqui serem recebidos muitos amigos e convidados ligados ao mundo equestre.

Confira neste artigo mais detalhes e imagens desta casa de campo fascinante, onde o ambiente é harmonioso e relaxante, e a atmosfera muito elegante, incluindo os espaços exteriores desde o jardim à piscina.