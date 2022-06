Habitação de charme num dos bairros mais agradáveis de Lisboa

Um quarto fantástico, aproveita o traçado antigo mas torna-se num quarto muito moderno, de estilo minimalista. As paredes são brancas e o chão em madeira, a madeira do chão como que invade a parede formando uma comprida cabeceira da cama, com prateleiras que permitem pousar objectos necessários ou simplesmente decorativos. A cama de casal é também em madeira, possui uma estrutura fina com uma presença bastante leve. A roupa de cama remete também para o estilo minimalista sendo em tons crus e branco. Repare nos candeeiros pendurados por um fio que os orienta para casa um dos lados do quarto, uma solução muito bonita. Outro elemento, no estilo do quarto é a cadeira transparente do lado esquerdo, uma peça original.