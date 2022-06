Apartamento moderno mas de estilo retro

As áreas generosas da habitação permitiram a utilização de peças de mobiliário marcantes que se destacam face à envolvente minimalista do apartamento. Assim sendo a contemporaneidade do mobiliário e a sua disposição corresponderam à vontade inicial do cliente, que procurava aliar ao estilo sóbrio da arquitectura um toque jovial e colorido.

Na zona de estar, a peça principal é o grande sofá modular de grandes dimensões com tecidos padronizados e coloridos. Sem dúvida que esta peça acrescenta um toque jovial a esta divisão destinada ao lazer.