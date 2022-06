A casa dos seus sonhos!

A habitação abre-se para a rua de uma forma simples e arrojada que não deixa ninguém indiferente. A primeira impressão é a de uma moradia plana, moderna e de linhas rectas que se estendem ao longo do terreno amplo.

Apesar de não aparentar, o terreno onde a casa foi implantada constituiu um grande desafio no desenvolver do projecto, as próximas imagens irão mostrar-lhe o porquê.