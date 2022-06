E a homify disse faça-se luz!

Sim, é fundamental que façamos pleno uso da luz natural, por questões económica, pois se estiver luz solar lá fora não há necessidade de ligar outra fonte de luz artificial. Mas também porque torna o espaço com mais vida, acordar de manhã ou chegar em casa depois de um dia de trabalho e ver o espaço luminoso, dá-nos mais energia, certo? Então é necessário privilegiar as janelas de casa, com cortinas leves, transparentes, de preferência branca, que deixam passar mais a luz solar. Pode também abrir as cortinas ou as janelas, aí sem dúvida que a luz entra pela casa adentro. Procurar uma disposição dos móveis que deixa passar a luz natural, não quebrando a sua passagem. Privilegiar também, as zonas onde precisa de mais luz, por exemplo no caso do escritório, pode colocar a secretária mais perto da janela, já que lá existe uma grande necessidade de luz.

Tenha esta condição em atenção aquando a organização do seu espaço, se no caso de ter tudo no lugar, mas achar o seu espaço escuro então talvez o melhor seja pensar em mudar alguma coisa.