Não faz ideia como mobilar cantos e esquinas em sua casa?

A sala de jantar espreita mais ao fundo, bem como uma bicicleta que dá longas voltas ao fim do dia. Quem disse que uma bicicleta não pode ser um belo elemento decorativo? Repare como combina bem com as cadeiras da sala de jantar.

Há muitas pessoas que optam por decorações irreverentes. Neste caso, uma decoração moderna, com apontamentos diferentes, tornando esta área comum, que junta cozinha e salas de estar e de jantar, apelativa. Os cantos podem ser ocupados com elementos decorativos ou com peças que usa no seu dia a dia.