Escolha o melhor tipo de casa para si e para a sua família

Feita à medida, a casa pré-fabricada tem como vantagem a facilidade e a rapidez na elaboração e na execução do projeto. Como é feita por módulos, ela pode adequar-se às necessidades do proprietário. Em alguns casos, pode até levar a estrutura consigo se se mudar para outro sítio. Os valores são altíssimos para esse transporte. Porém, em alguns casos, acaba por valer a pena.

Mas, esse modelo de moradia não traz só vantagens. As casas pré-fabricadas devem atender a exigências documentais e processuais como a de uma casa de alvenaria, desde a primeira instalação até possíveis mudanças. O custo de uma construção com essa pode até sair mais em conta em tese, mas o investimento inicial necessário para dar início a esse projeto pode assustar. É prática comum das empresas exigirem parte do valor total na assinatura do contrato. Se comparado com uma casa convencional, esse aspecto pode ser um contra, pois em casas de alvenaria os gastos podem ser doseados conforme o proprietário definir.

Depois da casa pronta, a entrega e a instalação são momentos que exigem cuidado e podem representar um rombo no orçamento. Dependendo da distância entre a fábrica e o local do endereço, o custo para o transporte pode ser elevado. Confira todo o gasto e preveja o orçamento antes definir o projeto. Com a chegada da casa, a instalação pode exigir adequações no terreno que não estavam previstas. Essa parte deve ter o acompanhamento de profissionais especializados que garantam o funcionamento em todos os aspectos da residência.