65m² antiquados transformados em casa moderna

O projecto de recuperação que hoje lhe vamos mostrar encontra-se na província de Burgos. Trata-se de uma reabilitação completa de um antigo apartamento dos anos 1960 com uma superfície de apenas 65m².

O projecto foi realizado pelo gabinete Auno50 Interiorismo, uma empresa que busca dar forma às ideias do cliente e criar espaços apetecíveis para viver ou para trabalhar. Segundo as suas próprias palavras: “somos diferentes porque surpreendemos, pensamos no cliente, nunca se olvidam as suas necessidades e priorizam-se os seus objectos, sem que nos esqueçamos do projecto e da funcionalidade.”

Aqui na homify, asseguramos-lhe que este projecto cumpriu as expectativas da empresa e dos proprietários. Ainda assim, convidamo-lo a vir conhecê-lo para comprovar você mesmo!