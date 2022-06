Como planear uma cozinha ampla

Planear, planear, planear… Não se canse desta palavra em nenhuma ocasião da sua vida, especialmente no que diz respeito à sua casa. É preferível perder tempo a planear, porque vai aperceber-se que ganhou tempo a construir os seus sonhos.

Certo que passados uns tempos vai querer mudar o mobiliário, já mudar as instalações da água ou do gás não será assim tão simples. Disponha as bancas no local mais ajustado, de acordo com a disposição da luz. Já os móveis podem ir mudando e rodando, com frequência, de acordo com o seu estado de espírito. Se tem uma vista privilegiada, centra a mesa com os olhos para o exterior.