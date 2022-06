Uma casa pequena que tem tudo

Hoje, vamos à Rússia conhecer uma casa pequena que, principalmente quando vista de fora, parece retirada de um conto. Com linhas clássicas e muito simples conseguiu-se um resultado maravilhoso.

Os arquitectos encarregados de levar a cabo o projecto foram os do gabinete The Wee House Company Trata-se de um projecto pensado como casa de férias ou de fim-de-semana. É aqui que está o seu ponto-chave: um autêntico refúgio de paz com uma perfeita distribuição e organização.

Os profissionais deste projecto trataram de maximizar o espaço utilizável, conservando as qualidades atractivas de uma casa com estas características. Esta residência é ainda um edifício energeticamente eficiente e segue à risca todas as normas reguladoras. Para além disso, trata-se de uma casa que pode ser portátil se os proprietários assim o decidirem.