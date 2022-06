7 ideias para criar um churrasco em casa

Porque não incorporar um grelhador no interior da sua cozinha? Actualmente existem normativas muito restritas relacionadas com a proibição de fazer fogo em espaços abertos, especialmente no campo. Ao incorporar o grelhador no interior de casa garantirá uma boa refeição em qualquer época do ano e com a certeza de que aquilo que está a fazer é seguro e está dentro das regras.