Vibração exótica no seu interior: aqui está como fazê-lo

Achava que iriam faltar as estampas?! Nãoooo!! Elas são A decoração de um ambiente exótico… Sejam estampas com palmeiras, com folhas verdes, com flores, com cor vivas e vibrantes, inseridas dentro de uma paleta cromática clara. Vindas de onde? De acessórios, como as cortinas, o tapete, as almofadas, os objetos ou ainda o papel de parede, como este dos lindos papagaios verdes, que pode encontrar muito perto de si, é nacional e é uma criação dos designers Interact Creative, do Porto. De certeza que este tipo de decoração ajudará a criar um ambiente exótico no seio da sua casa!