Uma espectacular casa de cimento, madeira e vidro

No noroeste do México, encontramos um clima árido numa terra banhada de sol durante todo o ano. Na cidade de Hermosillo, as temperaturas no verão ascendem aos 50 graus centígrados. No meio deste extremado meio ambiente, encontramos residências de grande valor arquitectónico. Hoje, vamos visitar a Residencia R53, um projecto dos jovens arquitectos do estúdio Imativa em conjunto com a empresa Constructora Egla e com o apoio de carpintaria de Abraham Carrizosa.

O principal desafio deste projecto centrou-se na localização do terreno que se encontra num ponto com cinco metros de diferença para as escadas de acesso, o que acabou por representar não um problema para a projecção, mas antes uma área de oportunidades para satisfazer as necessidades dos clientes com resultados fabulosos. Convidamo-lo a conhecer esta fantástica casa de cimento, madeira e vidro construída em pleno deserto.