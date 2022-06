Como fazer uma ilha de cozinha – 6 óptimas ideias

As mesas de escritório também se podem utilizar para criar fabulosas ilhas de cozinha. Se tem uma mesa ou uma secretária que não use, considere esta opção. Assegure-se de que o estilo coincide com o da sua cozinha em termos de cor e não só. Pode sempre pintá-la, mudar-lhe os puxadores e, claro, terá que adicionar um novo tampo para preparar as suas refeições, assim como um pedestal para a tornar mais alta. Se tiver jeito para carpintaria, por que não aumentar os pés da secretária e pintá-los? Ideias não faltam. Gostamos muito do aspecto natural deste precioso espaço decorado pela Country Interiors.