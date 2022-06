O sonho de viver em pleno Chiado!

Já todos pensámos como seria viver em pleno centro da capital. Sair de casa e estar numa das zonas mais icónicas do país e da Europa: o Chiado.

Este magnífico projecto de reabilitação é da autoria dos profissionais da ARCHITECTURE TOTE SER que é um atelier de arquitetura e design que concebe, desenvolve e rentabiliza projetos na área da reabilitação urbana. A missão desta empresa é a de proporcionar ao cliente uma qualidade de vida urbana sendo esta baseada em três conceitos: rentabilização (reabilitar para rentabilizar), valorização (conservação do património e da memória) e satisfação (do cliente através do bem-estar proporcionado pelo espaço).

A reabilitação urbana é uma das áreas de trabalho que se apresentam como sendo mais promissoras para o futuro. As cidades envelhecem à medida que o tempo passa e para viver nos grandes centros históricos é necessário recorrer a estratégias de conservação e reabilitação do edificado com o objectivo de tornar e sobretudo, manter os espaços habitáveis.

Venha daí e descubra um loft fantástico no centro da capital!