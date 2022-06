Guia para que a sua casa pareça maior e mais luminosa!

Janelas maiores trazem mais luz natural para o interior da sua casa. Assim sendo, os espaços serão bem mais bonitos e luminosos! Haverá melhor maneira de iluminar a sua casa? Com certeza que não. A adicionar a este facto, pode poupar na conta da electricidade, além do que ainda cria a sensação de divisões sem limites físicos. Para juntar a tudo isto, a cereja no topo do bolo: o poder desfrutar de paisagens deslumbrantes e completamente privadas! Por que não tornar a sua sala de estar no seu paraíso próprio? No caso de ser do tipo de pessoa que gosta desta sugestão, mas que não se sente confortável com a exposição que a casa pode ter, combata este dilema com a instalação de cortinas que possa correr quando quiser maior privacidade.