Top 5 e as dicas de decoração

Um refúgio de fim-de-semana para desfrutar de bons momentos na companhia dos amigos e da família. A ideia soa-lhe bem? A nós também. Na verdade, quem não gostaria de ter uma casa de montanha envolvida pela natureza?

No artigo de hoje, mostrar-lhe-emos a Casa da Montanha situada em Nova Lima, no estado de Minas Gerais, no meio de uma reserva ecológica. O refúgio de férias, projectado pelo estúdio David Guerra Arquitetura e Interiores, foi pensado como parte integrante da paisagem natural local e inclui um deck que permite aos moradores um espaço de convívio e de contemplação da natureza. A casa de 745 m² faz uso de materiais naturais rústicos como a madeira, o bambu, a palha e a pedra. Desta forma, integra-se na natureza, aproximando-se dela. Curioso para conhecer os recantos deste recurso de férias? Então, veja com atenção este livro de ideias. As imagens são da autoria do fotógrafo Jomar Bragança.

