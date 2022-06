Mobiliário de sala de jogos e acessórios para crianças

O que mais nos deixa de coração cheio na vida é saber que as nossas crianças estão – felizes, seja aos pais, aos avós, aos manos, aos tios, enfim a todos aqueles que as crianças têm uma forte presença na vida deles. O sorriso rasgado, as gargalhadas dobras de risos, os olhos a brilharem, o abraço de felicidade e o beijinho do obrigado vale tanto neste mundo… ui se vale! Aquece de forma poderosa o nosso coração, as crianças têm esse tal poder de nos fazer rir ou sorrir, mesmo quando tudo está mal ou quando o dia não foi nada bom… Por isso, uma criança feliz é um lar feliz!

Educadores e familiares tudo fazem para os seus meninos – macacadas, brincadeiras divertidas, rebolar no chão, imitar os animais e até brincar às escondidas, onde se finja que não os vemos… Há brincadeiras que não precisam de brinquedos, basta criatividade e imaginação. Porém, é também necessário um cantinho em casa ou quando não é possível num espaço do seu quarto. Lá pode encontrar um lugar para os brinquedos, para que possa brincar à vontade, sozinho ou com a companhia de um irmão, primo ou amigo. É lá o mundo deles, onde podem projetar as mais loucas brincadeiras, fazer de conta, brincar às bonecas ou aos carrinhos… É lá que podem sonhar alto, criar e imaginar. Tão bom ser criança, tão bom viver este momento da vida em toda a sua plenitude… o brincar constrói e desenvolve o ser humano… Vamos lá brincar (muito)!