Como projectar um terraço com grelhador ou forno: 7 ideias sensacionais

Uma mesa com uma toalha de cores alegres ou com motivos campestres é sempre uma mesa que transmite alegria e boa disposição. A decoração de uma mesa em dias festivos ou quando existem convidados deve ser pensada com uma certa antecedência. Procure individuais – existem com várias cores e desenhos – ou utilize uma toalha bonita que jogue bem com os pratos que deseja utilizar e com o estilo da área – rústica, moderna, campestre, entre outros. A decoração da mesa e do espaço onde esta se encontra será sempre uma amostra dos seus gostos, do estilo e da forma como procura agradar os convidados com uma boa apresentação.