Casa feita de história e cor com materiais de origem à vista

Dadas as características do lugar e do programa, a intervenção desenvolvida pelos arquitectos procurou, acima de tudo, criar um espaço flexível e mais moderno, sem comprometer a sua identidade histórica. A partir da planta, foram estudadas diferentes propostas de organização do espaço, que acabou por ser definida em conjunto com os clientes. Libertando as áreas da excessiva compartimentação existente, a cozinha foi aberta para a zona de jantar, estar e trabalho, criando uma nova forma de circulação na casa muito mais fluída.