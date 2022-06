A casa muito pequena que se metamorfoseou

É uma cozinha arrepiante. Escura, fria e caótica. Não é qualquer elemento funcional. O móvel escuro e pesado está cheio de coisas, os armários ultrapassados, os tachos pousados no chão juntamente com outros objectos aleatórios. As paredes estão em mau estado e não há qualquer unidade neste cenário. Caso para dizer: “socorro!”