Moradia incrível nas Caldas da Rainha

Não há sítio como a nossa casa. Por essa razão e por outras o projecto que hoje lhe iremos mostrar é uma habitação magnífica e repleta de espaços inacreditáveis.

A localização é nas Caldas da Rainha num terreno com uma forma que não se assemelha com nenhuma figura geométrica. Dada a instabilidade da forma, foi um grande desafio o de criar uma habitação moderna que pudesse preencher este terreno. A localização foi assim uma condicionante de extrema relevância para a volumetria final do edifício que acabou por ser definida por vários volumes que se abrem para diversas direcções.

Este projecto é da autoria do profissional SOUSA LOPES, Arquitectos, cujo trabalho foca toda a sua atenção em entregar aos seus clientes propostas únicas e incríveis que certamente o irão surpreender! Fique desse lado e venha descobrir uma habitação fantástica e repleta de surpresas.