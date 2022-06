8 fantásticas ideias de iluminação para corredores e escadas

Os corredores e o vãos da escada, em muitas ocasiões, continuam a ser espaços desaproveitados e vistos apenas como zona de passagem e que vão marcando a transição entre as diferentes áreas da casa. Mas, um corredor é mais do que isso e pode convertê-lo num lugar especial da sua casa, tornando-o mais atractivo com recurso a algo tão simples como uma iluminação adequada, capaz de transformar o ambiente.

A iluminação, não só ajudará a orientar os caminhos como, sem dúvida alguma, os farão ganhar um atractivo especial. Mas afinal, qual é a iluminação ideal para esta zona? Que tipo de luzes se podem combinar com facilidade em diferentes estilos? Se focar a sua atenção neste detalhe, dará conta de que com a iluminação adequada o seu corredor e as suas escadas podem ser um elemento fundamental num ambiente ideal e acolhedor. Neste livro de ideias temos 8 fantásticas ideias para o inspirar.