O que fazer com uma divisão extra em casa: 6 ideias geniais

Entrámos há pouco tempo no ano novo e apostamos que uma das suas resoluções foi: vou começar o ginásio. Ah… que mentira. A falta de tempo e a preguiça de sair de casa com frio, no Inverno, ou com calor abrasador, no Verão, deixa-nos logo desmotivados. Pois é. Mas, acabaram-se as desculpas. Se tem um quarto disponível, eis a oportunidade de colocar máquinas de desporto para ficar em formo sem ter que sair de casa. Que mais se pode pedir? Se puder, revista a sala com espelhos para ter a certeza de que está a fazer bem os exercícios.