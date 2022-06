7 estilos fantásticos para actualizar o seu pequeno hall

Hoje a visita guiada leva-nos ao primeiro espaço da nossa casa, aquele lugar que avistamos numa curta visita ou o ponto de passagem numa visita à casa… É isso mesmo, é o hall de entrada!! Este é hoje o tema principal e o fio condutor de todo este artigo…

Diz-se que a entrada da nossa casa é o cartão de visita, o que significa que a entrada é o primeiro contacto, a primeira percepção, ou seja, dá-nos a indicação de como será o interior dos restantes espaços, isto é, transmite-nos uma ideia do estilo, das cores usadas, da organização, enfim todos e mais alguns critérios subjacentes à decoração do interior. Através da entrada sabemos à partida como é a casa. Neste sentido, é fulcral ter logo este primeiro cantinho da nossa casa limpo, organizado, bonito, atrativo e que nos dê logo o feeling do mood que acompanhará a casa…

Se ainda está em dúvida do estilo que quer decorar o seu hall de entrada, hoje trouxemos especialmente para si, não cinco, nem seis, mas sete estilos diferentes de como pode ter a sua entrada, desde do estilo moderno, minimalista, eclético, também asiático, entre outros… que só continuando a ler este artigo é que poderá descobrir o seu predileto. Por isso, não perca e deslumbra-se com estas magníficas inspirações, pequenos hall de entrada, mas grandes ideias!