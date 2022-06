7 maneiras de usar cores vivas na sua casa

Para que possa brincar com as cores é necessário ter uma cor base. Claro que para este efeito a cor base mais indicada é com certeza o branco ou um tom deste espectro. Claro que há muitas possibilidades para o uso da cor mas, se estivermos mais inclinados para os elementos decorativos de cores mais marcantes é muito difícil encontrar uma cor, que não o branco, que desempenhe tão perfeitamente as suas funções enquanto cor base. O exemplo da imagem é bastante simples e não abusa nem um bocadinho do uso da cor, mas a verdade é que para um sofá com este design e claro cor, nenhuma outra cor assentaria tão bem como base.