​Formas fantásticas de dar cor à sua casa

Se há coisa que aqui na homify gostamos é de contrastes. Os contrastes são uma forma de evidenciar a cor que, quase sempre, resulta muito bem. Olhemos para o exemplo fotográfico. O espaço é minimal, simples e despojado, mas o facto de se usar a madeira quer no chão, quer nas paredes, faz com que o branco ganhe ainda mais luz. Se pensarmos bem, não existe cor no sentido literal de palavra – o branco é uma cor, mas é também por norma a base cromática da decoração – contudo o facto de haver este jogo, faz com que o espaço seja muito mais dinâmico e por isso interessante.