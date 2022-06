Casa térrea sustentável

Entrando em casa, deparamo-nos com o módulo central do edifício, um grande espaço aberto que se divide em três partes: espaços de comunicação entre as áreas, um local para relaxar em frente à lareira e uma sala com cozinha que se desenvolve dentro de um dos módulos menores. Trata-se de um espaço onde reinam os tons de branco e as cores neutras que contrastam cuidadosamente com os tapetes e outros acessórios cheios de cores vivas e desenhos divertidos.