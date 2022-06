7 ideias sensacionais para escadas modernas

As escadas podem ser usadas como peças centrais em torno das quais se constrói a decoração de uma sala inteira. Como? Uma das formas é aproveitar as características arquitectónicas que lhes estão intrínsecas e adaptá-las a mais uma função. Veja, por exemplo, como o vão desta escada foi aproveitado para a introdução de uma lareira, de uma área de apoio à mesma para guardar a lenha e para se colocar a televisão, prescindindo-se da presença de um móvel para o efeito. Neste caso, é imprescindível escolher uma tonalidade acertada. Na sala da fotografia, uma proposta do gabinete Tomaseth, optou-se pelo imaculado branco, a mesma cor presente no resto do espaço. O corrimão é em vidro o que lhe oferece uma maior leveza. Assim, este elemento tem tanto de belo e de imponente, como de discreto e apto a mesclar-se no ambiente.