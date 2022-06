De patinho feio a cisne

O resultado da metamorfose do interior é surpreendente. Todas as suas superfícies, incluindo o tecto de madeira, foram pintadas de branco, oferecendo uma maior sensação de luminosidade e espaço. Do interior da casa é possível ter um contacto directo com o terraço, através das amplas estruturas de vidro que ocupam uma das paredes. Essas grandes janelas e portas oferecem muita luz natural ao espaço e permitem uma adequada ventilação.

O interior da sala está decorado num estilo escandinavo, em tons de branco, com peças elegantes e confortáveis. Contrastando com a pureza do branco, um fogão preto cumpre não só o papel de aquecer o interior do ambiente, como também o decorativo, dando um toque fundamental num interior de atmosfera tão única.