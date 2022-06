Casa simples? Entre e surpreenda-se!

A fachada de estilo colonial, como podemos ver, foi totalmente preservada. Porém, as novas cores realçaram a presença do edifício histórico na vizinhança. A aparência colonial traz uma sensação nostálgica como se o observador tivesse recuado no tempo e testemunhasse uma relíquia do passado. Esta sensação de experimentar uma atmosfera nostálgica desperta a curiosidade de quem observa para descobrir o que há dentro desta verdadeira máquina do tempo. Que expectativas tem em relação a esta casa colonial, com uma fachada simples com apenas uma porta e uma pequena janela? Entre e surpreenda-se!