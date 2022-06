Sinta-se Em Férias o Ano Todo Decorando a Sua Casa Ao Estilo Tropical (tal qual um Resort Havaiano)

Janelas grandes, janelas limpas e janelas com imensa luz é sem dúvida o que queremos no Havaí, onde domina o calor. No entanto, sabemos que na nossa casa europeia nem todo o ano temos os raios de sol a entrarem pela nossa casa adentro, apesar de Portugal não ser dos países menos privilegiados. A grande solução para tirar o máximo partido da luminosidade natural é revestir as janelas com um tecido bem leve, transparente e claro. As cortinas são sempre um acessório indispensável a termos dentro da nossa casa, pois além de darem alguma privacidade, trazem um lado bastante decorativo, além de criarem uma ligeira barreira da luz, que por vezes pode tornar-se incomodativa.

Ao contrário de uma cortina grossa e escura, a cortina fina e clara na janela, deixa transparecer mais a luz natural, criando um ligeiro véu, onde a brisa matinal do Havaí levanta discretamente a cortina. Traz muito mais subtileza, romanticismo e glamour e disso não temos qualquer dúvida!