Cores suaves e móveis de luxo nesta moradia algarvia

A cozinha, a sala de estar e a sala de jantar partilham o mesmo espaço. A configuração da área social em plano aberto é muito usada na arquitectura moderna. Desta forma, as casas tornam-se mais amplas, arejadas e luminosas e as famílias comunicam com maior facilidade. O tipo e a disposição do mobiliário define o propósito de cada espaço. Na sala de estar sobressaem as duas poltronas com um tecido aveludado num tom ouro pálido. Estas peças, pelo seu formato e cor, fazem toda a diferença no conjunto. Menos é, definitivamente, mais.