10 ideias imperdíveis para guardar sapatos

Se tem um guarda-fatos de tamanho XXL, ou espaço para instalar um, não se

esqueça dos sapatos!

Num dos compartimentos instale prateleiras de vários tamanhos para poder arrumar eficazmente sapatos rasos ou botas de cano alto.

Tem dúvidas no estilo que deve escolher? Veja a nossa sugestão: – um armário de closet que combina o clássico da madeira com a modernidade do vidro fosco em branco, perfeito para uma decoração atual. Mas se não é bem o seu estilo só tem de adequar os materiais e as cores do armário à decoração já existente.