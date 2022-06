O quarto do seu filho é seguro o suficiente?

O terceiro cuidado que recomendamos neste especial crianças é que tenham em atenção o tipo de objetos, decoração que ponha no quarto do seu filho. Alguns produtos por mais bonitos que possam ser, podem ser um grande risco. As crianças têm a 'mania' de gatinhar ou caminhar a olhar para tudo, não sabendo ainda que devemos ter cuidado com o que está à nossa frente, e nessas vezes o 'boom' é inevitável, um galo na cabeça, uma nódoa negra ou nos casos mais graves uma abertura, que precisa de pontos hospitalares. E claramente que há objetos mais perigosos do que outros, tenha cuidado com as esquinas dos móveis, é importante protegê-los, ter em atenção ao comprimento que se pendura prateleiras ou outros acessórios, têm sempre de ficar bem mais altos do que eles.

Se optarem por objetos ou mais móveis almofadados, isto é revestido com tecido será claramente mais seguro, mesmo que a criança bate com a cabeça, o choque não será tão grande, uma vez que foi amortecido. É claro que não conseguimos prever tudo e que os acidentes fazem parte das aventuras, mas se podemos evitar, nomeadamente a sua intensidade é sem dúvida muito melhor, para o bem-estar dos nossos filhos.