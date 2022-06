Como criar um hall de entrada acolhedor?

Independentemente do piso escolhido, pode complementá-lo com um tapete na entrada ou com uma carpete. Este elemento, para além de extremamente decorativo e de decorar na perfeição o chão, proporciona um conforto ímpar à divisão, tornando-a ainda mais acolhedora. Além disso, pode jogar com as cores ou padrões do tapete para que estes confiram ao espaço mais iluminação (visto que muitos halls de entrada são interiores, não possuindo janelas por onde entre luz natural). Um vestíbulo cómodo e convidativo é um excelente cartão de visita para os seus amigos e familiares, que desde o primeiro momento em que pisam na sua casa se sentem confortáveis e com vontade de ficar!