6 ideias criativas reaproveitar o seu telhado plano

Ao percorrermos as aldeias e cidades de Portugal, encontramos o típico telhado vermelho. Porém, ninguém fica indiferente, até porque são cada vez mais, aos telhados modernos, contemporâneos que vestem os lugares de linhas ousadas, cortando com a típica imagem do país. Mas acredite que vieram para ficar e ainda bem!

Depois de apreciar as imagens que se seguem, não temos dúvida que vai passar a olhar para os telhados modernos de forma diferente. Vai gostar. Vai desejar. Vai querer. Não afaste as ideias… Fique com elas. São seis as maneiras criativas que apresentamos para tirar o máximo proveito do seu telhado plano, mas há muitas mais nas páginas da homify…