Uma casa económica e bonita

Uma fachada simples e sem pretensões de luxo é o que nos recebe quando entramos na propriedade. A fachada que se levanta em dois pisos constrói-se apenas com dois tipos de material: cimento e ladrilho. A vegetação do grande jardim é parte da casa e, por isso mesmo, existe uma preocupação em abrir os espaços interiores ao exterior, bem patentes nas grandes janelas do primeiro piso e nas pequenas aberturas da fachada do piso superior, encaixilhadas por estruturas de cimento.