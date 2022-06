Escadas interiores funcionais, mas criativas!

Vai, certamente, reparar que nas imagens que lhe deixamos neste artigo, as escadas ultrapassam o seu propósito funcional, servindo antes – ou também – como elementos que veiculam a diferença nas divisões onde se encontram, independentemente do estilo decorativo e arquitectónico que as envolve.

A pedra basilar da arquitectura contemporânea vai de encontro a uma preferência por espaços abertos, luminosos e arejados. Assim, é comum encontrarmos degraus flutuantes que, do ponto de vista arquitectónico, são deveras interessantes. Além disso, tomam de empréstimo pouco espaço o que é sempre importante quando se trata de um elemento permanente. Todavia, as alternativas são variadas e coadunam-se aos mais diversos estilos decorativos. Há escadas em madeira, em betão, mais clássicas ou mais rústicas. Tudo depende do seu gosto, do ambiente de sua casa e das suas circunstâncias – viver com crianças ou com idosos, por exemplo, muda completamente o planeamento do espaço.

Se está, porventura, a construir uma casa que vai ter mais que um andar – ou dois ou três – tem, então, que pensar que tipo de escada lhe vai colocar. Afaste-se da imagem insípida da escada em madeira como uma criança desenharia e inspire-se em estilos mais inusitados para subir às alturas. Da sua casa, claro.