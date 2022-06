Como poupar no sistema de ar condicionado

Antes de mais não se precipite. Não ceda a pressões estéticas ou ao baixo preço de imediato! Investigue e compare. Descubra qual o tipo de sistema de ar condicionado é mais adequado para a sua casa e para o espaço onde vai estar instalado.

A principal característica de um aparelho de ar condicionado é a sua potência térmica, a capacidade que possui para aquecer ou arrefecer um determinado espaço. A unidade de medida utilizada para informar da capacidade de um equipamento de ar condicionado é BTU, e caracteriza a quantidade de calor necessária para reduzir em um grau Fahrenheit (0,53 graus Celsius) a temperatura de uma libra de água (0,4536 litros). Esta medida representa no fundo a potência do aparelho.

Assim, a primeira coisa a determinar, e também a mais importante, é a cubicagem do espaço que irá ser servido pelo aparelho. Comprar um equipamento subdimensionado vai fazer disparar a conta de eletricidade pois para manter o ambiente a uma temperatura agradável e estável o aparelho vai ter de trabalhar na potência máxima. Mas comprar um equipamento sobredimensionado também tem custos… Claro que não em termos de gasto energético, pois o aparelho que serve um espaço grande também serve um pequeno, mas no que diz respeito ao preço do equipamento em si.

Mas há outros itens a considerar… Pense na população média do espaço e de como vai usar o seu ar condicionado, se vai ser mais para aquecer, ou mais para arrefecer a temperatura ambiente. Verifique quantas pessoas vão usufruir do seu funcionamento. Quanto mais pessoas mais pessoas mais fácil é fazer a temperatura subir e mais difícil vai ser fazê-la descer. Isso influencia a potência do equipamento a comprar. Considere também a exposição solar e a quantidade de equipamentos elétricos existentes no local. Se o seu ar condicionado for destinado a arrefecimento estes fatores vão fazer com que necessite de um equipamento com maior potência.

Usar uma calculadora de BTU para determinar a potencia do aparelho que vai necessitar é uma boa opção e pode consegui-la em sites da especialidade, numa simples pesquisa pela internet.