Construir casa: com ou sem arquitecto?

Quando tem ao seu lado um profissional de arquitectura, ele pode ser uma valiosa ajuda na compra do terreno. Ao visitar os terrenos que estão disponíveis e que estão dentro das suas possibilidades económicas, estamos seguros de que sozinho não conseguirá observar e prestar a devida atenção a determinados detalhes. Há coisas que, ultrapassando os seus conhecimentos, não passam despercebidas a um arquitecto como a orientação do terreno. Vejamos. Qual o acesso mais favorável para acesso de automóveis? Como são os serviços que oferece a zona? Quais são as percentagens de construção permitidas de acordo com as normas da localidade? Será essa percentagem adequada às necessidades e preferências da família? Estudando estas e outras variáveis, o arquitecto poderá recomendar o terreno com melhor relação custo/benefício e que, por isso mesmo, será mais conveniente comprar.

A ajuda de um arquitecto pode ser a peça chave para decidir coisas importantes, como, por exemplo, a quantidade de casas de banho e a colocação das mesmas. Um arquitecto pode ajudar a tornar a casa mais funcional e até a diminuir os custos. O arquitecto é um profissional que está preparado para servir de ligação entre as suas ideias e a definição dos espaços, das suas dimensões e a relação entre eles.