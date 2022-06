Uma moradia de arquitetura muito moderna

O homify 360º de hoje será efetivamente uma volta de 360º! Vamos conhecer um pouco do trabalho de Adalberto Dias, arquiteto, Professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, colaborador e discípulo de Siza Vieira, com anos de projetos concretizados e muitas provas dadas, explorando cuidadosamente os exteriores de um dos seus projetos de referência.

O projeto é de 2005 e trata-se de uma moradia situada em Ílhavo, no Distrito de Aveiro, com uma arquitetura moderna, geométrica, que se moldou ao lote em que está implementado, e com exteriores peculiares. É um projeto inserido na categoria de habitação, mas o profissional tem também um vasto portfólio em equipamento de desenho urbano.

Avancemos então nesta volta pelo conhecimento, sedentos de descoberta e com o respeito devido a tão ilustre autor!