Pequeno, mas cool: como habitar um microloft!

Não existe uma regra pré-determinada para tirar o máximo partido de um microloft, mas existe um grande rigor na definição de cada parte. Com uma expressão um pouco vaga e paradoxal, poder-se-ia definir o espaço dentro dele como “caos organizado” por condensar a presença de muitos elementos numa pequena área e pela naturalidade com que cada um desses elementos se deve dispor em relação ao outro. No microloft, a fluidez é a palavra-chave para que se circule sem interrupções.