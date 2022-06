Uma casa moderna muito mexicana

Cada um dos espaços da casa comunica directa ou indirectamente com o enorme terraço posterior. Esta é a imagem de uma das áreas e, como podemos ver, as paredes que separam a casa dos jardins são transparentes, totalmente em vidro e com portas do mesmo material que conectam os espaços. Esta pequena área é uma mostra do estilo e elegância que reina no interior e que está em perfeita sintonia com a beleza que existe também no exterior.