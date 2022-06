Mobiliário herdado em casa mas sem ar de museu!

Hora de fazer-se bela, maquilhar e pentear… ohhh que bom!! Qual é a mulher que não sonha com um toucador no seu quarto, levanta a mão?! Eu levantei!! Não tenho, mas sonho ter… poder organizar a minha make-up, ter aquele cantinho só para mim e ter espaço na hora de me arranjar… Diga-lá também se tem estes desejos?

É verdade que outrora as mulheres tinham este cantinho só para elas, lembro-me sempre da série uma uma pequena casa na pradaria , é que a mãe penteava por lá o seus longos cabelos… memórias. Tal como as memórias que os móveis nos trazem, talvez aquele toucador lembrar-lhe-á um momento com a sua avó ou mãe… Histórias tão bonitas e que fazem sentido continuar, agora consigo…

A loja IronBug Lady recupera móveis antigos, com criatividade e bom gosto, por isso se tiver um toucador bonito mas que quer modernizá-lo para o seu quarto, é só pensar em dar-lhe um novo rosto. Neste atelier poderá contar as suas memórias e trocar as suas vivências para que façam do móvel, uma peça ainda mais especial… .