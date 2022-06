Uma residência distinta!

As residências de estudantes nem sempre são o local mais entusiasmante do mundo, no entanto existem algumas excepções. O projecto que hoje lhe iremos mostrar é o exemplo perfeito de como a arquitectura é capaz de conformar espaços incríveis e distintos, mesmo tendo áreas e programas bastante específicos.

O edifício maravilhoso que de seguida irá ficar a conhecer é da autoria do colectivo FORA. Esta empresa foi criada no ano de 2009 entre as cidades de Lisboa e Atenas por três arquitectos: João Fagulha, Raquel Oliveira e João Ruivo. Ao trabalhar em permanente colaboração com outros profissionais, este atelier propõe soluções distintas nas áreas da arquitectura e do urbanismo.

Esta residência de estudantes situa-se em Atenas e foi premiada com o primeiro lugar de um Concurso Internacional no ano de 2010; desde então que não tem passado despercebida no panorama arquitectónico europeu. As imagens seguintes irão mostrar-lhe como este é de facto um edifício realmente único cuja configuração se adapta perfeitamente ao programa que lhe é atribuído.