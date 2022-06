Casa dos anos 1920 com extensão moderna

A paleta cromática neutra continua na segunda sala de estar. Aqui, os móveis têm uma estética mais colonial reminiscente do estilo da casa. São clássicos e elegantes, mas com cores frescas e leves como é o caso do verde menta na otomana e almofadas. A contrastar estão os candeeiros modernos tanto no chão como no tecto. O espelho sobre a lareira é a cereja no topo do bolo.