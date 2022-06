Branco TOTAL é aborrecido? Verdadeiro ou Falso?

'Eu não quero a minha casa branca vê-se as sujidades todas… ' 'Nem pensar um chão branco, está sempre todo sujo!!' 'Branco, esquece tenho que estar sempre a limpar'… etc.

Diga lá se já ouviu ou não uma destas frases pelo menos uma vez na sua vida, hum?! Acabam por ser tão típicas, e na maioria das vezes as pessoas nem dão oportunidade ao branco, porque estes preconceitos estão tão impingidos nas nossas cabeças, que branco – é logo a cor para esquecer. Bom na verdade, uma casa vermelha, azul, cinzenta, preta ou branca, suja-se exatamente da mesma maneira, os pós estão na mesma quantidade independentemente da cor, as manchas, as nódoas, as dedadas, as poeiras… tudo igual, pois elas não vão escolher uma cor específica para sujar mais, não é?! No entanto, o que acontece é que ficam mais visíveis, é só, o que pode levar a limpar com maior frequência.

Na verdade tudo terá a ver com o tipo de material que escolhe também e não apenas a cor. Nos móveis lacados nota-se mais as marcas, por exemplo, independentemente da cor. Móveis em madeira branca as manchas serão mais discretas. É claro que num tapete branco ver-se-á mais as sujidades que num tapete preto, no entanto, num pavimento preto são mais visíveis as marcas. Isto é, o material, a finalidade do produto, o uso de cada elemento fará diferença. Se tiver uma casa com muita gente e uma família com muitos filhos, talvez um interior totalmente branco não seja o mais adequado, porque deixarão marcas que ficarão mais visíveis, ao contrário de outras cores, mas não quer dizer que tem de abdicar por completo da cor… É uma questão de analisarem a utilidade de cada item, bem como o seu material e textura.